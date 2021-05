Tremendo infortunio per Lucas Pratto, la gamba si torce e poi si spezza: il VIDEO

Un infortunio davvero tremendo, che ha fatto subito temere il peggio per le condizioni della gamba destra, letteralmente spezzata a causa del duro intervento del difensore avversario. Lucas Pratto ha chiuso dunque anzitempo la sua stagione, per colpa di un gravissimo crack che lo obbligherà a star fermo dai quattro ai sei mesi. L’attaccante argentino, in prestito al Feyenoord dal River Plate, si è infortunato nel corso del Klassieker contro l’Ajax, dovendo abbandonare il campo in barella. Un epilogo sfortunato per il 32enne, che fin qui aveva giocato in Olanda solo otto partite senza lasciare traccia di sé.

Otto viti

Lucas Pratto ha riportato la frattura scomposta del perone della gamba destra, venendo immediatamente trasferito in ospedale per essere sottoposto a intervento chirurgico. Ben otto le viti inserite per rimettere a posto l’attaccante argentino, che ha già iniziato il periodo di riabilitazione che lo terrà lontano dal campo di gioco per un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi. Stando a quanto riferito infine dal quotidiano argentino ‘Olé’, il Feyenoord dovrà pagare comunque Pratto fino alla scadenza del prestito per via di un’assicurazione inserita nel contratto che varrà fino al 30 giugno, data in cui l’argentino tornerà al River per proseguire il percorso riabilitativo.