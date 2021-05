Ennesimo incidente stradale! Gioacchino Fittipaldi incastrato sotto le ruote di un tir

Una terribile notizia sconvolgente rovina questo venerdì mattina! Gioacchno Fittipaldi, 27enne del team Obiettivo3, progetto di Alex Zanardi, è stato investito mentre si allenava sull’handbike a Rozzano, nel milanese.

L’incidente è avvenuto ieri e Gioacchino, che ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, al Giro d’Italia di handbike e a diverse maratone internazionali, è in gravissime condizioni.

L’incidente

Gioacchino è stato investito ad una rotonda da un camion, intorno alle 16.30 di ieri ed è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo. Il ragazzo è stato soccorso il prima possibile: i vigili del fuoco lo hanno liberato ed è stato portato in elicottero all’ospedale di Niguarda, dove è stato ricoverato in codice rosso ed è in prognosi riservata.