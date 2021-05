Nico, ma che fai? Esilarante incidente per Rosberg: cade dalla moto e finisce a gambe all’aria [VIDEO]

Una scena davvero irriverente quella che ha visto protagonista Nico Rosberg a Montecarlo, dove l’ex campione del mondo di Formula 1 si trovava per assistere all’E-Prix di Formula E. Durante un tour in moto sulle strade della gara, il tedesco è finito a gambe all’aria a causa di un banale incidente che poi ha pubblicato sul proprio canale Youtube. La scena è stata ripresa dalla telecamera piazzata sul casco, grazie alla quale i followers di Rosberg hanno potuto ammirare la sua caduta dalla moto nonostante fosse fermo davanti ad un hotel. Il tedesco si è trovato incastrato tra la motocicletta e il paraurti di un’auto in sosta, prima di essere aiutato a rialzarsi da due persone presenti sul posto. Ecco l’esilarante video: