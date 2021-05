Giro d’Italia 2021, tremendo incidente per Mohoric: si cappotta e la bici si spezza in due [VIDEO]

Non ne va bene una alla Bahrain Victorious in questo Giro d’Italia 2021, costretta a perdere un altro corridore per incidente dopo il ko di Mikel Landa.

Stavolta è Matej Mohoric a dover alzare bandiera bianca nelle fasi iniziali della nona tappa, a causa di una terribile caduta avvenuta in discesa. La ruota anteriore della bici dello sloveno si è impuntata e ha sbalzato via il ciclista, atterrato sull’asfalto con la testa. Per fortuna il casco ha attutito il colpo, evitando conseguenze peggiori.

Via in ambulanza

Mohoric è riuscito a rialzarsi sulle proprie gambe, ma ha fatto subito segno di non poter riprendere la corsa. Immediato l’arrivo dei soccorsi e dell’ambulanza, che ha portato via lo sloveno per i primi controlli. La bici spezzata in due fa capire come al ragazzo sarebbe potuta andare molto peggio, per fortuna però il casco ha salvato il corridore da conseguenze ben peggiori. Ecco il video: