Formula 1 – Leclerc ad un passo dal sogno, l’aggiornamento della Ferrari fa sorridere il monegasco

I tifosi attendevano con ansia notizie dal team Ferrari! Dopo l’incidente di ieri di Leclerc nella Q3 del Gp di Monaco tutti gli appassionati di Formula 1 e soprattutto i fan del team di Maranello erano in apprensione per le condizioni della monoposto.

In caso di una sostituzione del cambio, infatti, Leclerc avrebbe rischiato di perdere la pole position conquistata ieri. Gli aggiornamenti della Ferrari fanno però tirare un sospiro di sollievo: “a seguito delle ulteriori accurate verifiche effettuate questa mattina non sono stati riscontrati apparenti problemi sul cambio della vettura di @Charles_Leclerc, per cui il pilota monegasco partirà oggi regolarmente dalla pole position“, si legge nel tweet del team di Maranello.

Leclerc, adesso, ha superato uno degli ostacoli che lo allontanano dal suo sogno di vincere il suo Gp di casa. Sogno, adesso, che diventa sempre più realizzabile.