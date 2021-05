L’incidente di Leclerc finisce sotto la lente d’ingrandimento della FIA: analizzati team radio e telemetria

L’incidente che ha visto protagonista Charles Leclerc nel corso della Q3 delle Qualifiche del GP di Monaco ha fatto molto discutere, non per la manovra in sé ma per aver causato la bandiera rossa e dunque congelato le posizioni, regalando al monegasco la pole position.

In pochi hanno considerato volontario il crash in curva 15, ma Toto Wolff ha comunque avanzato l’ipotesi di introdurre la regola della IndyCar, dove vengono cancellati i migliori due crono del pilota che causa una bandiera rossa nel segmento della qualifica in cui avviene l’incidente.

LEGGI ANCHE: Formula 1, Binotto e i problemi emersi sulla Ferrari di Leclerc: “non c’entrano con l’incidente delle Qualifiche”

L’analisi della FIA sull’incidente di Leclerc

Il crash che ha visto protagonista Leclerc nelle Qualifiche del GP di Monaco è stato analizzato dalla FIA, come ammesso da Michael Masi al termine del week-end di gara: “l’incidente è passato immediatamente sotto la nostra lente di ingrandimento ed è sembrato subito piuttosto chiaro che si è trattato di un errore in Curva 15. Dopo aver visto anche i dati e le comunicazioni con il box, posso affermare che nessun pilota andrebbe a danneggiare così pesantemente la propria monoposto, anche per via delle conseguenze che potrebbero derivare da un simile impatto”.