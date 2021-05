MotoGP, incidente in pit-lane per Morbidelli dopo le Fp3 di Le Mans: il pilota italiano dolorante ai box [VIDEO]

Finale delle Fp3 drammatico per Franco Morbidelli: il pilota del Team Petronas, che ha chiuso la sua sessione solo al 17° posto, ma potrà partire oggi pomeriggio direttamente dalla Q2, è stato protagonista di un incidente in pit-lane.

Durante la prova di un flag-to-flag, Morbidelli è finito in terra, forse al seguito del cedimento della caviglia o di un ginocchio ed è caduto sulla sua seconda moo dopo essere sceso da quella che stava guidando.

Il pilota italiano è rimasto appoggiato alla moto, poi caduta a terra, per qualche minuto prima di venire aiutato dallo staff Petronas per fare rientro ai box: gli uomini del team hanno douto reggere il pilota italiano per aiutarlo a raggiungere la sua postazione all’interno dei box.