Imoco pigliatutto, Conegliano è campione d’Europa! Istanbul ko al tie-break dopo un challenge da brivido

Una stagione straordinaria per l’Imoco Conegliano. Dopo la vittoria in Coppa Italia, in Supercoppa e nel campionato italiano, col primo Scudetto conquistato da Paola Egonu, l’Imoco si prende anche il titolo della CEV Champions League.

Una sfida che ha visto Conegliano sempre all’inseguimento, le ragazze della squadra italiana hanno tenuto la concentrazione alta, riuscendo sempre ad accorciare le distanze e paregiare i contim fino ad arrivare ad un fantastico successo al tie-break, a seguito di un challenge chiesto dall’allenatore Daniele Santarelli che ha confermato il tocco di una giocatrice della squadra di Istanbul e dunque il punto della vittoria di Paola Egonu, ancora una volta decisiva.

Un finale thriller, dopo quasi tre ore di gioco: la partita è terminata col punteggio di 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12 ed è subito iniziata la festa! Che spettacolo questa Imoco!