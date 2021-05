Spettacolo in campo e sulle tribune: le immagini più curiose della finale di Champions League [GALLERY]

Grandi emozioni a Porto per la finale di Champions League tutta inglese tra Manchester City e Chelsea, grande spettacolo non solo in campo ma anche sulle tribune dello stadio portoghese dove non mancano personaggi piuttosto curiosi.

Cappelli originali e mascherine personalizzate tra i tifosi delle due squadre, scatenati ed entusiasti per la possibilità di vedere dal vivo una partita così bella ed emozionante. Un’occasione da non farsi sfuggire per mostrare il lato più estroso di sé e, perché no, strappare anche una inquadratura durante un match importante come questo. Sfogliate la gallery in alto per vedere le immagini più curiose della finale di Champions League…