Internazionali d’Italia, a Roma vanno in scena i quarti di finale: il programma delle partite di oggi

Emozioni incredibili nella giornata di ieri a Roma, grazie ai match validi per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Oggi vanno in scena i quarti di finale che, si spera, saranno altrettanto spettacolari quanto le partite disputate ieri.

Nella serata è stato Lorenzo Sonego a prendersi la scena, conquistando una vittoria incredibile contro Thiem, dopo una battaglia interminabile. L’azzurro tornerà in campo oggi per sfidare Rublev, sempre alle 19.00, nella speranza che questa volta il match termini prima delle 21.30 e che, quindi, il pubblico potrà vederlo tutto senza essere cacciato, a causa del coprifuoco, per fare rientro nelle proprie abitazioni.

A Roma, quindi, vanno in scena i quarti di finale del quarto Masters 1000 della stagione, i match inizieranno a breve, con Delbonis-Opelka e Martic-Pegula in campo alle 10.00

Il programma dei match di oggi agli Internazionali d’Italia

Torneo maschile

10.00 Delbonis-Opelka

12.00 Zverev-Nadal

13.30 Djokovic-Tsitsipas

19.00 Sonego-Rublev

Torneo femminile

10.00 Martic-Pegula

12.00 Pliskova-Ostapenko

13.30 Barty-Gauff

18.00 Swiatek-Svitolina