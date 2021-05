Internazionali d’Italia, esordio per Berrettini e Djokovic: il programma delle partite di oggi

E’ tutto pronto a Roma per una nuova giornata di spettacolo agli Internazionali d’Italia. Oggi farà il suo esordio al torneo italiano, quarto Masters 1000 della stagione in corso sui campi in terra del Foro Italico della Capitale, il migliore italiano, Matteo Berrettini.

Il numero 9 del ranking ATP scenderà in campo alle 11.30 contro Basilashvili, ma non sarà l’unico italiano in gara oggi. Saranno protagonisti agli Internazionali d’Italia, infatti, anche Sonego e Musetti. Farà il suo esordio oggi il numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Per le donne, in campo oggi, dopo l’eliminazione di ieri di Camila Giorgi, le azzurre Trevisan e Cocciaretto.

Il programma delle partite di oggi agli Internazionali d’Italia

Torneo maschile

10.00 Bautista-Paul

10.00 Davidovich Fokina-Dimitrov

10.00 Millman-Lajovic

11.30 Berrettini-Basilashvili

11.30 Carballes Baena-Norrie

11.30 Shapovalov-Majchrzak

11.30 Sonego-Monfils

13.00 Djokovic-Fritz

13.00 Musetti-Opelka

13.00 Nishikori-Carreno-Busta

14.30 Schwartzman-Auger-Aliassime

16.00 Delbonis-Goffin

19.00 Karatsev-Medvedev

Torneo femminile

10.00 Mladenovic-Bencic

10.00 Muchova-Keys, rinviata: ritiro di Muchova

10.00 Siegemund-Podoroska

10.00 Stephens-Keys

10.00 Trevisan-Shvedova

11.30 Garcia-Cocciaretto

11.30 Kudermetova-Mertens

11.30 Pera.Zidansek

13.00 Muguruza-Pavlyuchenkova

13.00 Zheng-Krejcikova

14.30 Kerber-Cornet

14.30 Tomljanovic-Vondrousova

18.00 Konta-Ostapenko