MotoGP, il Gp del Mugello a porte chiuse: niente pubblico al Gp d’Italia

Arriva una notizia deludente e triste per gli appassionati italiani di MotoGP: il Gp d’Italia si terrà a porte chiuse. Il weekend di gara, in programma dal 28 al 30 maggio, non sarà accessibile ai tifosi. Niente pubblico sugli spalti dell’Autodromo del Mugello: la decisione è stata presa dopo un confronto tra le istituzioni preposte alla sicurezza.

“Verranno osservate nella loro interezza le disposizioni sugli eventi sportivi attualmente in vigore” dato che “con la proroga al 31 luglio dello stato di emergenza, disposta dal Governo, la tutela della salute pubblica risulta prioritaria rispetto a qualsiasi altra valutazione“. Al Gp d’Italia, dunque, non ci sarò pubblico e si disputerà a porte chiuse, secondo i protocolli sanitari previsti da Dorna e dalla Federazione Internazionale di Motociclismo.