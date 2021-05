Brutto spavento per Casillas: l’ex portiere in ospedale per un malore

Non c’è pace per Iker Casillas: l’ex portiere spagnolo, campione del mondo e d’Europa con la maglia della Nazionale iberica, è stato trasportato in ospedale a causa di un malore improvviso.

Casillas, secondo quanto riferito dal giornale spagnolo Hola, ha accusato un forte dolore al petto mentre giocava a padel e per questo motivo è stato immediatamente trasportato all’ospedale universitario Quiron de Madrid.

Casillas è stato dimesso dopo un giorno di osservazione e a seguito della certezza, data dagli accertamenti, di poter escludere un nuovo infarto.

Il precedente

Nel 2019 Iker Casillas aveva avuto un infarto mentre si allenava col Porto e proprio a seguito di quell’episodio aveva deciso di lasciare il calcio giocato.