I piloti della MotoGP sono tornati in pista questa mattina a Jerez de la Frontera per il Warm up del Gp di Spagna, che si correrà questo pomeriggio. Sulla pista spagnola il più veloce, questa mattina, è stato Maverick Vinales, seguito da Zarco e Quartararo. Quarto Binder, seguito dal campione del mondo in carica Mir e da Morbidelli. Bene Bastianini, settimo, mentre Marquez non è riuscito a far meglio del 14° tempo. Ancora male Valentino Rossi, solo 20°.