Bellissimo esempio di sportività in campo a Madrid: Davidovich Fokina scivola, ci pensa il suo rivale Herbert a… pulirlo [VIDEO]

E’ andata in scena oggi la sfida tra Herbert e Davidovich Fokina

valida per i 32esimi di finale del Mutua Madrid Open. A spuntarla, alla fine, è stato lo spagnolo, numero 49 al mondo che ha trionfato contro il collega francese, 85° nel ranking ATP, dopo quasi tre ore di gioco. Il match è terminato col punteggio di 6-7, 7-6, 7-6. Una partita difficile ed impegnativa durante la quale, però, non è mancato un bellissimo esempio di sportività.

Durante il primo set, infatti, quando il match era sul 6-6, Davidovich Fokina è stato protagonista di una caduta. Lo spagnolo, tornato in panchina per pulirsi, ha ricevuto un bellissimo aiuto da parte del suo rivale: Herbert, infatti, si è avvicinato al collega, chiedendogli di passargli l’asciugamano, per aiutarlo a togliergli di dosso tutta la terra. Non è mancato poi qualche sorriso quando Herbert ha chiesto a Davidovich Fokina di alzare il braccio per pulirlo meglio.

This is wholesome 🤗 After Davidovich Fokina takes a nasty fall, Pierre-Hugues Herbert is on hand to help…💙#MMOPEN @alexdavidovich1 @p2hugz pic.twitter.com/xjZdKWLJEC — Tennis TV (@TennisTV) May 4, 2021