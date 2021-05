WBA-Liverpool, assurdo gol di Alisson: segna al 94° e tiene vivo il sogno Champions dei Reds [VIDEO]

Dal The Hawthorns arrivano immagini clamorose! Durante la partita di Premier League tra West Bormwich e Liverpool, valida per la 36ª giornata del massimo campionato inglese, un colpo di scne asul finale ha lasciato tutti senza parole.

Il Liverpool è riuscito in una clamorosa rimonta grazie al gol, al 95′ del portiere Alisson, che con un colpo di testa ha mandato la palla in rete, facendo vincere i Reds per 2-1. Il Liverpool porta a casa così 3 punti importantissimi, che permettono alla squadra allenata da Klopp di raggiungere quota 63 puntyi in classifica e tenere viva ancora la speranza della qualificazione alla prossima Champions League.