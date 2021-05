Il Giro d’Italia perde un altro protagonista: Giulio Ciccone si ritira

Il Giro d’Italia 2021 perde un altro protagonista. Dopo la brutta caduta di ieri, nella 17ª tappa della Corsa Rosa, la Trek Segafredo è stata costretta, questa mattina, ad un terribile annuncio: Giulio Ciccone si ritira dalla grande corsa a tappe italiana.

Il ritiro del corridore italiano, però, non sembra collegato alle conseguenze della caduta di ieri, bensì ad un improvviso stato febbrile che ha indebolito il ciclista italiano.

La nota del team

“Sfortunatamente Giulio Ciccone non sarà al via della 18ª tappa. Il ciclista ha trascorso una dura notte con febbre. Ha inizialmente firmato la sua presenza sul podio ma, dopo un’ulteriore valutazione da parte del medico di squadra, visto il suo stato fortemente indebolito, la squadra ha deciso di fermarlo per salvaguardarne la salute“, questo il tweet