Giro d’Italia – Bernal attacca sul Giau, ma salta il segnale: impossibile seguire la tappa regina

Quella da Sacile a Cortina d’Ampezzo sarebbe dovuta essere la tappa regina del Giro ‘dItalia 2021, ma il fattore meteo ha rovinato lo spettacolo incredibile della 16ª frazione della Corsa Rosa.

Dopo la decisione di accorciare il percorso e cancellare il passaggio sul passo Fedaia e passo Pordoi, per non mettere i ciclisti in pericolo, una volta arrivati sul passo Giau gli appassionati di ciclismo hanno dovuto fare i conti con un brutto imprevisto.

E’ infatti saltato il segnale e, dunque, da parecchio tempo, appena dopo l’attacco di Egan Bernal, è impossibile sapere, se non tramite i racconti audio del personale sulle auto e sulle moto, cosa sta accadendo al Giro.

Agli elicotteri, a causa del maltempo, è stato vietato di prendere il volo. Impossibile quindi avere immagini dall’alto dopo il segnale perso dalle riprese in moto.