Giro d’Italia, sabato si arriva sullo Zoncolan: venduti in 12 minuti i 1000 posti disponibili

E’ ricominciato lo spettacolo del Giro d’Italia! Dopo la giornata di pausa di ieri i ciclisti sono tornati in sella alle loro bici per la seconda settimana della Corsa Rosa.

Se la prima settimana è stata un susseguirsi di emozioni e lo spettacolo non è mancato di certo, le ultime due settimane della corsa regaleranno uno show unico e fantastico. Basti pensare alla tappa di sabato sullo Zoncolan.

Frazione attesissima, talmente tanto che i 1000 biglietti per i posti disponibili sullo Zoncolan sono andati a ruba in soli… 12 minuti. Le prenotazioni sono state aperte sul sito di Promoturismo ed in pochissimo tempo dall’apertura, gli 850 posti del versante Sutrio e i 150 dalla funivia di Ravascletto sono terminati.

Le 1000 persone che hanno acquistato ai biglietti avranno l’accesso agli ultimi 3 km e mezzo di salita del Kaiser

Nel resto della salita, così come nel resto della tappa che partirà da Cittadella, i tifosi potranno popolare liberamente il ciglio delle strade, rispettando le misure anti-covid, indossando le mascherine ed evitando assembramenti.