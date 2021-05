Giro d’Italia, Pozzovivo si ritira: problemi al gomito per il ciclista della Qhubeka Assos

Domenico Pozzovivo costretto al ritiro al Giro d’Italia: il ciclista lucano si arrende dopo la sesta tappa della 104ª edizione della Corsa Rosa a causa delle conseguenze riportate dopo una caduta avvenuta durante la sesta tappa.

A seguito di controlli medici Pozzovivo e lo staff della Qhubeka Assos hanno deciso che il Giro d’Italia del ciclista italiano. “Purtroppo con enorme rammarico devo abbandonare il Giro, il gomito non mi permette di stare in bici e necessita di approfondimenti più accurati per capire l’origine del dolore e come riuscire a recuperare.