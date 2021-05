Giro d’Italia, oggi la Grado-Gorizia: percorso e altimetria della 15ª tappa

Dopo la spettacolare impresa di Lorenzo Fortunato, che ha trionfato ieri sullo Zoncolan, i ciclisti sono pronti per una nuova sfida in sella alle loro bici, per la 15ª tappa del Giro d’Italia 2021, che li porterà da Grado a Gorizia, dopo 147 km di percorso.

Si tratta di una tappa breve, con 1800 metri di dislivello. La carovana rosa arriverà al confine con la Slovenia e sconfinerà 4 volte fuori dal territorio nazionale, sul finale di tappa.

La frazione di oggi è caratterizzata da un circuito transfrontaliero (Italia/Slovenia) di circa 40 km. Avvicinamento pianeggiante fino a Sagrado dove si scala il Monte San Michele e si entra quindi a Mossa nel circuito che presenta una ripida salita di circa 2 km a Gornje Cerovo classificata GPM per tutti i tre passaggi e diversi altri saliscendi abbastanza impegnativi. Dopo il terzo passaggio si rientra in Italia da San Floriano del Collio per attraversare la parte Nord i Gorizia e rientrare in Slovenia e attraversare Nova Gorica.

Attenzione alla rampa di Cerò di Sopra, che i corridori affronteranno tre volte, l’ultima ad appena 16.5km dal traguardo. Si tratta di 1.700 metri all’8,5% di pendenza media, con rampe al 15%. Dopo l’ultima salite a Cerò di Sopra, prima dell’arrivo a Gorizia ci sarà un’altra rampa di un chilometro ai -4 dall’arrivo con un tratto al 14%, e poi una discesa difficile e tecnica dai -3 ai -2km dall’arrivo. Nell’ultimo chilometro da segnalare un breve tratto in pavé. Rettilineo finale di 300 m interamente su asfalto.

Ancora una volta potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda i big, con Bernal che cercherà di allungare ancora, o comunque di mantenere il suo vantaggio ed i suoi diretti rivali che invece proveranno ad avvicinarsi.