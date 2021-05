Giro d’Italia, Nizzolo c’è! Il campione europeo ed italiano vince a Verona, battuti Affini e Sagan

Ancora spettacolo e forti emozioni al Giro d’Italia! Seppur la tappa di oggi, la 13ª dell’edizione 104 della Corsa Rosa, sia stata completamente pianeggiante, sul finale i ciclisti hanno battagliato duramente, regalando grandi emozioni al pubblico di Verona e agli spettatori a casa.

Al termine dei 198km che hanno portato la carovana rosa da Ravenna e Verona, è stato Giacomo Nizzolo ad esultare per la sua prima vittoria di tappa di questa edizione del Giro!

Dopo una volata lanciata dalla Jumbo Visma per Edoardo Affini, il campiona italiano ed europei in carica ha finalmente conquistato una speciale vittoria, dopo una lunga serie di secondi posti. Secondo posto per Affini, terzo invece Sagan. Bernal resta in maglia rosa.