Giro d’Italia, Nibali esclude il ritiro: “onoro la corsa fino alla fine”

Giorni difficili per Vincenzo Nibali! Lo Squalo dello Stretto, come se non bastasse la sua condizione fisica non perfetta a seguito dell’infortunio al polso poco tempo prima dell’inizio del Giro d’Italia, durante questa edizione della Corsa Rosa ha dovuto superare diverse difficoltà.

L’ultima di queste è stata la maxi-caduta avvenuta poco dopo la partenza nella tappa di ieri. “È frustrante. Ero sulla destra abbastanza vicino alla staccionata, incastrato tra bici e corridori“, ha spiegato il siciliano della Trek Segafredo alla ‘rosea’. Nibali ha riportato una contusione costale, accusando dolori all’emitorace destro durante il percorso da Grado a Gorizia: “durante la tappa non mi ha dato troppi problemi, si è fatto sentire. Respirando profondamente sembra non mi dia troppo fastidio. Era appena guarita quella rotta insieme al polso…“.

Lo Squalo, poi, ha escluso il ritiro: “i ritiri non mi piacciono proprio. Io il Giro lo onoro fino alla fine“, ha concluso. Si attendono però aggiornamenti da parte della Trek Segafredo sulle condizioni del ciclista.