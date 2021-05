Giro d’Italia, modificato il percorso della 16ª tappa: cancellati Fedaia e Pordoi

Modificato il percorso della tappa regina del Giro d’Italia 2021. I ciclisti, a causa delle condizioni meteo avverse, si sono esposti questa mattina con gli organizzatori per modificare il percorso della 16ª tappa della Corsa italiana, che prevede lo spostamento della carovana rosa da Salice a Cortina d’Ampezzo.

Dopo un lungo dibattito con gli organizzatori, i corridori hanno avuto ciò che desideravano per la loro sicurezza: il percorso della tappa è stato modificato! I ciclisti non pedaleranno per 212 km, come previsto, bensì per 155 km. I corridori, inoltre, non passeranno dal Passo di Fedaia e dal Passo di Pordoi, che sono stati cancellati. La tappa vede confermato il Passo Giau e l’arrivo a Cortina.