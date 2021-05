Giro d’Italia, Izagirre ‘salvo’ per un pelo: macchina parcheggiata in curva evitata per miracolo [VIDEO]

Giornata di riposo per i ciclisti in gara al Giro d’Italia 2021. I campioni delle due ruote si preparano ad affrontare l’ultima settimana di sfide per le strade italiane, nel percorso che li porterà domenica a Milano. Intanto dai social spuntano immagini inedite, che in pochi hanno visto durante la tappa di ieri, che riguardano Gorka Izagirre. Il ciclista dell’Astana ha rischiato veramente grosso ieri ed è stato autore di un salvataggio clamoroso, alla ‘Marc Marquez’.

Lo spagnolo, finito sul bordostrada, in discesa, a tutta velocità, è riuscito a schiavare una macchina parcheggiata in curva per miracolo.

L’ennesima dimostrazione che, nonostante tante nuove leggi che hanno fatto e fanno ancora discutere, la sicurezza dei ciclisti non è ancora uno degli aspetti maggiormente curati nelle gare, nemmeno in quelle importanti come un Grande Giro.