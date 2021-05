Giro d’Italia, sullo Zoncolan vince Lorenzo Fortunato: l’emozione di Contador è incontenibile [VIDEO]

Fantastica impresa oggi, nella 14ª tappa del Giro d’Italia, di Lorenzo Fortunato. Il giovane ciclista della Eolo-Kometa si è aggiudicato una vittoria di tappa importantissima, che racconterà di certo a figli e nipoti.

Una impresa unica, speciale e anche.. commovente. Durante la tappa di oggi, quando Lorenzo Fortunato era ad un passo dalla vittoria, Alberto Contador si è filmato mentre guardava la tappa, senza riuscire più a controllare le emozioni dopo la vittoria del ciclista italiano.

L’ex campione spagnolo ha sentito particolarmente sua la vittoria di Fortunato, perchè la Eolo-Kometa è nata proprio grazie ad una iniziativa sua e di Ivan Basso. Si tratta poi dell’esordio del team ad un grande giro e per questo motivo la vittoria di oggi ha un sapore davvero speciale.

Contador non è riuscito a trattenere le lacrime, urlando di gioia e affermando che andrà da Pinto a Milano in bici, per 1600 km circa. Quante emozioni con questo Giro d’Italia 2021!

Contador pazzo di gioia per la vittoria di Lorenzo Fortunato sullo Zoncolan [VIDEO]