Giro d’Italia, la dinamica della caduta ed un biscotto per ritrovare il buonumore: le prime parole di De Marchi dall’ospedale

Il Giro d’Italia perde un altro corridore: Alessandro De Marchi è stato costretto ad abbandonare la Corsa Rosa a seguito di una brutta caduta avvenuta ieri, nella 12ª tappa.

Il ciclista dell’Israel Start Up Nation è stato trasferito in ospedale, dove è ancora ricoverato e da dove ha mandato il suo primo messaggio ai fan per rassicurarli sulle sue condizioni. Acciaccato, con varie fratture sparse nel corpo, De Marchi è riuscito ad essere ironico e ottimista: “davanti ad un buon biscotto tutto diventa migliore. Fa malissimo ma è così: un giorno sei in maglia rosa in cima e un’altro sei ai piedi di un’altra ripida salita. Incominciamo a salire“, ha scritto su Instagram a margine di una foto che ritrae dei biscotti Plasmon.

“Cose che succedono. Ricordo poco della caduta. Qualcuno davanti a me ha sbagliato la curva e mi ha trascinato fuori traiettoria. Poi sono andato a impattare a destra contro il muro. La clavicola non sembra messa malissimo, non so se servirà l’operazione. Le sei costole fanno molto male, mentre le due vertebre sono abbastanza marginali. Non posso fare altro che rimboccarmi le maniche e ricominciare un’altra volta. Peccato anche perché avrei voluto con tutto il cuore arrivare nel mio Friuli. Però forse poteva finire peggio…“, ha aggiunto il 35enne alla ‘rosea’.