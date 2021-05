Giro d’Italia 2021, tutto pronto per la Biella-Canale: percorso e altimetria della 3ª tappa

Non c’è un attimo di respiro per i protagonisti del Giro d’Italia 2021 che, dopo aver archiviato le prime due tappe, sono già pronti per vivere la terza frazione di questa 104ª edizione della Corsa Rosa che inizierà a Biella e si concluderà a Canale dopo 194 chilometri. In Maglia Rosa c’è sempre Filippo Ganna, riuscito a difenderla nella seconda tappa dopo averla conquistata nella crono di Torino. Anche oggi il corridore della Ineos dovrebbe mantenere la leadership, anche se le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Percorso e altimetria della 3ª tappa

Tappa piatta nella prima metà e mossa nella seconda. Fino a Asti si percorrono strade di pianura mediamente larghe e rettilinee. Da Canelli la corsa percorre strade ondulate con tre salite classificate GPM a volte con pendenze anche marcate. Dopo Alba da segnalare lo strappo di Guarene con pendenze in doppia cifra. Finale impegnativo e articolato. A circa 5 km dall’arrivo si supera il breve strappo di Occhetti. La strada resta pianeggiante fino all’abitato di Canale dove nell’ultimo chilometro sono da segnalare quattro ampie curve che portano al rettilineo di arrivo in leggera ascesa su asfalto.