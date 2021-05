E’ il giorno della quarta tappa del Giro d’Italia, la prima a presentare un percorso piuttosto articolato e complicato per i corridori. Dopo una crono e due arrivi in volata, la Corsa Rosa offre oggi un menù ‘in salita’ pronto a ridisegnare la classifica generale. La Piacenza-Sestola dovrebbe essere con ogni probabilità l’ultima tappa in Maglia Rosa per Filippo Ganna, che già ieri ha ammesso di essere pronto a mettersi al servizio dei propri compagni già dalla giornata di oggi. Non resta dunque che attendere il nome del nuovo leader, che coinciderà sicuramente con il vincitore della frazione odierna.

Il percorso della quarta tappa

Tappa definita da due parti separate. Completamente rettilinea e pianeggiante la prima fino a Parma lungo la via Emilia. Mossa e impegnativa la seconda. Dopo Parma si supera una serie di salite (due GPM) che in alcuni casi presentano pendenze anche oltre il 10%. La carreggiata è mediamente ristretta. Dopo Montecreto la corsa arriva a Fanano dove inizia la salita di Colle Passerino che termina a 2 km dall’arrivo. Ultimi 6 km molto impegnativi. A Fanano inizia la salita di Colle Passerino su strada a carreggiata ristretta e con pendenze per lunghi tratti oltre il 10% e punte prolungate del 13-14%. A 2 km dall’arrivo la strada scende per circa 800 m per poi riprendere a salire leggermente. Da 750 m all’arrivo fino ai 250 m il fondo è in pavé. Arrivo su asfalto.