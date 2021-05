Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati, il sì arrivato in gran segreto a Milano: l’annuncio sui social [FOTO]

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati, il nuotatore azzurro e la sua compagna si sono giurati amore eterno nel corso di una cerimonia civile svoltasi oggi nella Sala degli Specchi del Palazzo Reale di Milano. Niente invitati o giornalisti, solo i testimoni e i familiari hanno preso parte al matrimonio che Giorgia e Filippo avrebbero dovuto sancire la scorsa estate, per poi rinviarlo a causa della pandemia. A darne l’annuncio ci ha pensato la show girl con un post su Instagram, in cui ha sottolineato come più avanti verrà organizzato anche il matrimonio religioso.

Il post di Giorgia Palmas

Queste le parole condivise dalla Palmas con i suoi followers: “abbiamo detto SI, c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri familiari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo. E allora tutto sarà perfetto, ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora“.