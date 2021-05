Bombe e sirene a Israele: giocatori di basket al riparo nel palazzetto [VIDEO]

Situazione complicata, complcatissima in Israele, dove da ieri ormai sono in corso bombardamenti senza sosta, che hanno fatto, finora, almeno 30 vittime.

Una situazione che mette in allarme tutta la popolazione, costringendola a vivere nel terrore più totale. Arrivano da Israele delle immagini che rendono l’idea dello stato in cui vivono gli abitanti: un agente di giocatori di basket ha postato sui social un video nel quale mostra come i giocatori siano costretti a mettersi al riparo nel palazzetto sentendo il rumore di sirene e bombe.

“I bombardamenti su Israele non sono uno scherzo. Sono andato a vedere alcuni miei assistiti giocare a basket e siamo finiti tutti per metterci al riparo sentendo il suono di sirene e bombe“, questo il commento l’agente David Pick su Twitter.