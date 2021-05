Immagini shock, Kevin Pillar colpito in faccia da una palla a 150km/h: il volto è una maschera di sangue [VIDEO]

Quanto accaduto due giorni fa durante la sfida di baseball tra New York Mets e Atlanta Braves, match di Major League, ha davvero dell’incredibile. Durante il settimo inning il battitore dei Mats Kevin Pillar è stato colpito in viso dalla palla lanciata dal suo rivale Jacob Webb.

Un colpo davvero tremendo per Pillar, centrato in pieno dalla palla lanciata a 150 km orari! Il battitore dei Mets si è subito inginocchiato, visibilmente dolorante e col volto ricoperto di sangue, che perdeva vistosamente e abbondantemente.

Pillar è stato immediatamente soccorso, ha lasciato il campo da solo ed è stato trasferito in ospedale per degli accertamenti. La Tac ha evidenziato fratture multiple al naso che lo costringeranno a sottoporsi ad un intervento chirurgico delicato per sistemare il setto nasale, sia a livello estetico che funzionale.

Pillar fortunatamente sta bene, mentre non siamo certi che stia altrettanto bene Jacob Webb, l’autore del lancio, letteralmente scioccato dal danno, involontiario, fatto al suo avversario.