Gail Falkenberg torna al tennis professionistico a… 74 anni!

Clamoroso ritorno al tennis giocato! Gail Falkenberg, che nel 1988 ha giocato gli Australian Open e ha raggiunto il 360° posto della classifica mondiale, ha deciso di tornare in campo a 74 anni suonati!

La tennista, che si era ritirata all’età di 43 anni, è tornata a giocare in un torneo ITF 125, che si è disputato a Naples, in Florida. Falkenberg ha perso all’esordio con un doppio 6-0 contro la francese Tiphanie Fiquet, 54enne.

Qualche anno fa, quando è stato chiesto a Falkenberg perché continuasse a giocare a tennis, ha risposto che “giocare a tennis mi mantiene giovane e in salute. Gioco 5-6 volte a settimana e sono autodidatta“. Ora la tua sfida è vincere almeno una partita nella tua nuova carriera sportiva. “I giovani oggi sono molto più forti, più in forma e hanno una maggiore varietà nel loro gioco. I giocatori non hanno iniziato a giocare a 5 anni come fanno adesso“, ha aggiunto.