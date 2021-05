Il futuro non è oggi, Valentino Rossi rimanda la decisione sul ritiro ma… regala un prezioso indizio

E’ ancora presto per conoscere il futuro di Valentino Rossi, il Dottore non ha intenzione di prendere una decisione sulla prossima stagione nell’immediato, preferendo attendere la pausa estiva.

Tutto rimandato dunque di qualche settimana, precisamente nel periodo compreso tra il 27 giugno (data del GP di Assen) e l’8 agosto in cui si terrà il GP della Stiria. Poco più di un mese per prendere una decisione sul 2022, scegliendo tra il ritiro e un’altra stagione nel Mondiale di MotoGP: “parlerò con Petronas e Yamaha a metà stagione, perché dopo nove gare ci sarà la pausa estiva e penso che deciderò il mio futuro proprio in quel periodo“ le parole di Valentino Rossi al canale televisivo indonesiano Trans7. “Sarò contento se potrò correre anche nel 2022, ma prima ho bisogno di vedere i risultati per capire se posso essere competitivo. Perciò, in questo momento non posso promettere nulla, ma proverò a esserci anche nel 2022“.

Non solo Petronas

Nel caso in cui Valentino Rossi non dovesse ritirarsi, potrebbe decidere di lasciare il Team Petronas per correre con il proprio team VR46, che proprio nel 2022 farà il suo debutto in MotoGP. L’accordo con Ducati sembra ormai cosa fatta, dunque il Dottore avrebbe la possibilità di guidare una DesmosediciGP magari al fianco del fratello Luca Marini, già individuato come uno dei due piloti della line-up. Se invece Rossi dovesse decidere di ritirarsi o continuare in Petronas, a quel punto il compagno del fratello potrebbe essere uno tra Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, con il primo sponsorizzato dalla Ducati e il secondo appoggiato dall’Academy VR46.