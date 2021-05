José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione, il portoghese ha firmato un contratto triennale che lo legherà alla società giallorossa fino al 2024.

Un annuncio arrivato a sorpresa nel primo pomeriggio del 4 maggio, con un comunicato che ha lasciato di stucco tifosi e addetti ai lavori. Una trattativa condotta sotto traccia dai Friedkin, riusciti a depistare gli esperti di mercato e a piazzare così nell’ombra il colpo Mourinho. Lo Special One ha accettato con entusiasmo l’offerta della Roma, calandosi immediatamente nell’ambiente giallorosso.

La nuova cover

Nonostante il suo sbarco nell’universo Roma avverrà il prossimo luglio, José Mourinho sta già lanciando messaggi ai suoi nuovi tifosi, letteralmente impazziti alla notizia dell’arrivo dello Special One nella Capitale. Sui propri canali social infatti, l’ex Tottenham prima ha pubblicato le sue prime parole da nuovo allenatore della Roma, dopodiché ha svelato la sua nuova cover per il proprio smartphone, caratterizzata dalle proprie iniziali in giallo su uno sfondo rosso. Un modo per avvicinarsi ulteriormente ai fan, che non vedono l’ora di vederlo con lo stemma della Roma addosso.