Wanda Nara non si smentisce mai: la moglie di Icardi fa impazzire i fan [FOTO]

Wanda Nara torna a far parlare di sè per una foto bollente! La showgirl argentina, che solo pochi giorni fai sè vista togliere una foto da Instagram, perchè non rispettava le regole del social, è tornata all’attacco con un nuovo scatto hot.

La moglie e agente di Mauro Icardi ha pubblicato un selfie in camera da letto, che la ritrae in intimo, col decolletè in bella mostra. “Sulla mia faccia gli illuminatori e le ombre di @wandanaracosmetics, sul mio corpo @louisvuitton. Che tipo di notizie vorresti ricevere da me ????? 🤫🤔“, queste le parole scritte da Wanda sui social per interagire con i suoi fan. In moltissimi, però, si sono fatti distrarre dallo scatto sexy pubblicato dall’argentina, non facendo caso alle sue parole.