Roland Garros, Simona Halep annuncia forfait: “è l’unica cosa da fare”

Dopo il ritiro dagli Internazionali d’Italia, Simona Halep è costretta ad una nuova rinuncia. La tennista rumena, numero 3 del ranking WTA è stata costretta ad una dolorosissima decisione: il forfait dal prossimo Roland Garros.

Simon Halep ha comunicato sui social la sua decisione, presa per recuperare al meglio dallo strappo al polpaccio: “è col cuore affranto che annuncio il mio forfait al Roland Garros quest’anno. Sfortunatamente lo strappo al polpaccio sinistro ha bisogno di più tempo per riprendersi. Rinunciare ad un Grande Slam va contro tutte le mie aspirazioni di atleta, ma è la giusta e unica decisione da prendere. Il pensiero di non essere a PArigi mi riempie di tristezza, ma concentrerò le mie energie nel recupero, restando positiva e tornando in campo il prima possibile quando sarà sicuro farlo. Roland Garros 2022, vengo a prenderti. A presto“, queste le parole della rumena.