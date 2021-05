Festa Scudetto dell’Inter, brutto risveglio per Stefano De Martino: distrutto lo specchietto della sua auto

Non è stato un buon risveglio quello di oggi per Stefano De Martino, il quale si è ritrovato a maledire i tifosi dell‘Inter per avergli distrutto lo specchietto della sua automobile.

Il giudice di Amici 2021 ha postato la foto tra le sue Instagram Stories, facendo un chiaro riferimento a quanto successo il giorno prima per via della vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter: “il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”. Una sorpresa di cui Stefano De Martino avrebbe volentieri fatto a meno, ma con cui si è ritrovato a fare i conti stamattina dopo la festa selvaggia scatenatasi ieri a Milano. Ecco la foto dello specchietto postata sui social dal ballerino: