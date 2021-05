Un gruppo di tifosi della Salernitana distrugge un locale: rovinata la festa promozione [VIDEO]

Giornata storica per la Salernitana, capace di ritrovare la Serie A dopo ben 23 anni grazie alla splendida cavalcata di questa stagione.

La squadra guidata da Fabrizio Castori ha chiuso al secondo posto il campionato alle spalle dell’Empoli, compiendo quel salto di categoria che ad inizio campionato nessuno si sarebbe mai aspettato. La festa per la promozione in Serie A è stata però rovinata da un gruppo di tifosi granata, protagonisti di un comportamento tutt’altro che encomiabile. Nel corso dei festeggiamenti, questi pseudo-sostenitori hanno letteralmente distrutto un locale, non solo rovinando tavoli e sgabelli ma anche accendendo un fumogeno all’interno della zona all’aperto dell’esercizio commerciale. Una scena ripresa con i telefonini che ha fatto subito il giro del web, attirando critiche e insulti:

