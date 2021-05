“Non provatelo a casa”, Federer come un lanciatore di coltelli: Monfils colpito nelle parti basse [VIDEO]

“So che potrebbe essere difficile per te, ma prova a rilassare il tuo braccio e vedrai che puoi farcela”, con queste parole Elina Svitolina lancia la sfida di Roger Federer.

Di cosa si tratta? Il tennista svizzero deve lanciare delle palline, colpite ovviamente con la sua racchetta da tennis, quindi con una certa potenza, la parete di fronte a sè, cercando di evitare il suo collega Gael Monfils, futuro sposo di Elina Svitolina.

Un lanciatore di coltelli in versione tennis insomma. L’esperimento, però, non è andato proprio come i tennisti si aspettavano, dopo i primi due colpi, Federer ha sbagliato clamorosamente, colpendo in piedo il collega francese nelle parti intime.

Monfils è rimasto piegato dal dolore per un po’, mentre i Federer e Svitolina se la ridevano. “Non provatelo a casa”, ha affermato poi la tennista, che avrebbe comunque dovuto mostrare un po’ di preoccupazione per il suo uomo.