Champions League, le fasce di sorteggio della prossima edizione: Milan relegato in quarta urna

La finale di Champions League 2020/2021 tra Manchester City e Chelsea non si è ancora giocata, che già la nuova edizione 2021/2022 prende già forma. La prima fascia dei gironi è quasi completa con la vittoria dell’Europa League da parte del Villarreal, l’ultimo posto verrà assegnato proprio dopo la finale di sabato tra citizens e blues. Nel caso in cui vincesse la squadra di Guardiola, già tra le teste di serie avendo vinto la Premier League, sarebbe lo Zenit a salire in prima fascia relegando il Chelsea in seconda. Mentre, se dovessero essere i londinesi a vincere il trofeo, acquisirebbero lo status di testa di serie e relegherebbero i russi in terza fascia.

Le italiane

Per quanto riguarda le squadre italiane, l’Inter è già sicura di essere una delle otto teste di serie visto lo Scudetto conquistato quest’anno. La Juventus invece sarà in seconda fascia, l’Atalanta in terza e il Milan in quarta a causa della prolungata assenza dalla competizione. In bilico la posizione infine del Borussia Dortmund, la cui collocazione dipenderà dall’esito della finale di Champions: i gialloneri devono sperare nella vittoria del Chelsea per non scivolare in terza fascia.

Le fasce dei gironi 2021-2022

1a fascia: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lille, Manchester City, Inter, Sporting Lisbona, Villarreal, Chelsea/Zenit

2a fascia: Barcellona, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Siviglia, Chelsea/Dortmund

3a fascia: Ajax, Atalanta, Lipsia, Porto

4a fascia: Milan, Wolfsburg