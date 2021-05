E’ in corso il Gp di Monaco di F1. La Ferrari è in pista solo con Carlos Sainz, a causa di un problema emerso questa mattina sulla monoposto di Charles Leclerc, poleman della sua gara di casa. A commentare la gara per le tv italiane, oggi, c’è Nico Rosberg, campione del mondo nel 2016, dopo una sfida interna tutta Mercedes con Lewis Hamilton.

Il tedesco, ex campione del mondo di F1, è tornato a parlare proprio in questi giorni della sua decisione di ritirarsi e lo ha fatto ai microfoni di Motorsport-Total: “mi avrebbe fatto piacere festeggiare per un altro mese il titolo mondiale per poi annunciare il ritiro. Se fosse stato per me, avrei annunciato l’addio a gennaio. Mi sarei goduto un altro mese di festeggiamenti, aspettando il Natale per poi dire nelle settimane seguenti che avrei smesso. Ho anticipato i tempi solo per Toto Wolff e per il bene della squadra. Ma personalmente non è stato un bene annunciare il ritiro già ad Abu Dhabi”, ha raccontato.