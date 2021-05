F1 – Doppietta Ferrari a Monaco: le Fp2 del Gp di Monte-Carlo nel segno delle Rosse

Un giovedì pomeriggio da favola a Monaco! Le seconde libere del Gp di Monte-Carlo si chiudono nel segno delle Rosse: le Fp2, infatti, si chiudono con una fantastica doppietta Ferrari. Non accadeva dal Gp del Brasile 2019 di avere una doppietta tutta rossa nelle Fp2. E’ il padrone di casa Charles Leclerc il più veloce, col tempo di 1.11.684, seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz, a +0,112. Terzo posto per Lewis Hamilton, seguito dal suo diretto rivale Max Verstappen. Quinto invece Valtteri Bottas, che si lascia alle spalle un buon Lando Norris. Chiude la top-10 Sebastian Vettel, mentre non è ruscito a fare meglio di 12° Fernando Alonso.

La sessione si è conclusa con qualche minuto di anticipo a causa delle bandiere in un primo momento gialle e successivamente rosse causate da un incidente di Mick Schumacher.