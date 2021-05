Sette, questo il numero delle medaglie che l’Italia ha conquistato in questa terza medaglia di sfide agli Europei di nuoto in corso alla Duna Arena di Budapest!

Ad aprire le danze sono stati Paltrinieri e Acerenza nei 1500 stile libero, con un argento ed un bronzo, successivamente è stato il turno di Miressi, d’argento nei 100 sl, seguito dall’argento ed il bronzo rispettivamente di Castiglioni e Carraro nei 100 rana e l’argento di Burdisso nei 200 farfalla. A regalare un’ultima medaglia sono stati poi i ragazzi della staffetta 4×200 stile libero maschile, terza nella gara di questa sera.

Il quartetto azzurro composto da Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Marco De Tullio e Stefano Di Cola si mette al collo un prezioso bronzo: gli italiani hanno chiuso al terzo posto in finale con il tempo di 7.06.05. Medaglia d’oro alla Russia in 7.03.48, argento alla Gran Bretagnia in 7.04.61.