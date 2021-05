Dalla Duna Arena di Budapest arriva una nuova medaglia per l’Italia del nuoto! Le azzurre della staffetta 4×200 stile libero hanno portato a casa una bellissima medaglia di bronzo! Pirozzi, Gailli, Quadarella e Pellegrini chiudono la gara al terzo posto, alle spalle di Gran Bretagna e Ungheria.

Una splendida Federica Pellegrini è scesa oggi in vasca, riportando l’Italia in lotta per il podio e regalando un finale al cardiopalma, ad un passo dall’argento. Le azzurre state quinte nelle tre frazioni precedenti la Divina, che una volta scesa in vasca è riuscita a recuperare e trascinare la sua squadra sul podio.