Simona Quadarella immensa a Budapest 2021: medaglia d'oro per l'azzurra anche nei 400 stile libero agli Europei di nuoto

Lo desiderava con tutta se stessa e se l’è preso, ancora una volta! Simona Quadarella conquista uno strepitoso triplete anche agli Europei di nuoto 2021 di Budapest. L’Italia porta a casa il terzo oro in questa ultima giornata di gare nella rassegna continentale.

La giovane romana, dopo aver vinto i 1500 stile libero e gli 800 conquista la medaglia d’oro anche nei 400 stile libero, aggiudicandosi il sesto oro consecutivo.

Una gara in rimonta per Simona Quadarella, che è risalita dal settimo posto, chiudendo la gara in testa col tempo di 4.04.66 e lasciandosi alle spalle Egorova e Kapas.

Le parole di Quadarella

“Piango per un mix di cose, non me l’aspettavo, poi ho visto mia sorella nel video e questa cosa mi ha fatto emozionare di più. Ho iniziato grazie a lei, e grazie a lei sono diventata quella che sono adesso. Avevo un po’ più di paura rispetto a Glasgow, mi sentivo meno sicura, non solo per il periodo difficile che è stato per me come per tutti, ma perchp non era un Europeo preparato. Un po’ le pressioni le sento, ma ce l’ho messa tutta. Nell’ultimo 50 non ne avevo più ma ho dato tutto“, ha dichiarato Simona Quadarella ai microfoni Rai dopo la gara.