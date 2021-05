Tre pass per le finali e sette per le semifinali nella quarta sessione di batterie degli Europei di Budapest, in svolgimento alla Duna Arena fino a domenica 23 maggio.

Il programma della mattina magiara si apre con il primatista italiano Filippo Megli (1’45”67) e Stefano Ballo che si qualificano per la semifinale dei 200 stile libero. Il 24enne di Firenze – tesserato per Carabinieri e RN Florentia, allenato da Paolo Palchetti e quinto a Glasgow 2018, dov’è stato bronzo con la 4×200 stile libero – nuota in 1’47”35 (51”80 ai 100) che vale il quinto posto. Decimo il 28enne di Bolzano ma di stanza a Caserta – tesserato per Esercito e Time Limite, seguito da Antonio Sabino, già argento con la 4×200 stile libero mixed e bronzo con la 4×200 stile libero – in 1’47”66 per la quarta prestazione personale di sempre. Eliminati gli altri due alfieri della 4×200 Marco De Tullio (Fiamme Oro/Sport Project), quindicesimo in 1’48”05, e un provato Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), in 1’49”81. Comanda il russo e bronzo iridato di Gwangju Martin Malyutin in 1’46”30.

Decisamente bene le azzurre nei 200 rana. Accedono alla semifinale la campionessa italiana Francesca Fangio e un’instancabile Martina Carraro, rispettivamente con l’ottavo e il decimo crono. Comanda la diciassettenne russa Evgeniia Chikunova, unica a scendere sotto il 2’24, in 2’23”92. La 25enne livornese – tesserata per In Sport Rane Rosse e preparata da Renzo Bonora – tocca in 2’25”00, con un eccellente secondo cinquanta in 36”47 e una buona ultima vasca in 37”63. Mai così bene in batteria. La 27enne di Genova – tesserata per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra 91, allenata da Cesare Casella e bronzo nei 100 – chiude con il personale in 2’25”36 (prec. 2’25”67), sempre più padrona della specialità, dopo il terzo posto europeo in vasca corta a Glasgow 2019. Si fermano Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento), ventesima in 2’27”78 e la vice campionessa continentale dei 100 Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), in 2’30”96.

Un super Thomas Ceccon, che nel pomeriggio sarà impegnato nella finale dei 100 dorso, e un fortunato Piero Codia strappano il pass per la semifinale dei 50 farfalla. Il 20enne di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allievo di Alberto Burlina e sul gradino più basso del podio con la 4×100 stile libero – nuota la quarta prestazione personale di sempre in 23”39; Il 31enne di Trieste – tesserato per Esercito e CC Aniene, allenato da Alessandro D’Alessandro e campione europeo in carica nella doppia distanza – è diciassettesimo, e primo dei ripescati per la presenza di tre olandesi nei sedici, in 23”57. Stop per Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene), trentunesimo in 23”96. Il migliore è l’ungherese, ma di origine serba, Szebasztian Szabo in 23”03.

Una sola italiana si qualifica per la semifinale dei 100 dorso. E’ la primatista italiana (58”92) Margherita Panziera che, senza strafare, stampa il quarto riscontro cronometrico. La 25enne di Montebelluna e campionessa continentale nella doppia distanza – tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, allenata da Gianluca Belfiore – nuota in 59”94, passando 29”42 a metà gara e ritornando con un super 30”52. Davanti a tutte la britannica e argento nei 50 Kahtleen Dawson in 59″32. Niente da fare, invece, per Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) e Carlotta Zofkova (Carabinieri/Imolanuoto), rispettivamente diciottesima in 1’01”12 e ventunesima in 1’01”45.

All’inizio era un semplice esperimento, adesso è gara olimpica cui l’Italia proverà ad essere protagonista. La 4×100 mista mixed si prende la finale con il secondo tempo, superata solo dalla Gran Bretagna (Joe Litchfield, Adam Peaty, Harriet Jones, Anna Hopkin), detentrice del titolo, che comanda in 3’43”30. Simone Sabbioni (54”25), Nicolò Martinenghi (58”11), Elena Di Liddo (57”89) e Silvia Di Pietro (53”84) nuotano in 3’44”09.

Il programma della giornata si chiude con la qualificazione da protagoniste delle azzurre nella finale dei 1500 in calendario venerdì. Simona Quadarella (CC Aniene) nuota il miglior tempo in 16’05”60; Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto) il settimo in 16’20”31; tra di loro si infilano l’ungherese Viktoria Mihalyvari, (16’14”12), la sorprendente portoghese Tamila Holub (16’15”0), la spagnola Maria De Valdes Alvarez (16’16”21), la russa e vice campionessa europea negli 800 Anastasia Kirpichnikova (16’19”06) e la temibile ungherese Ajna Kesely – argento a Glasgow nei 400 e negli 800 stile libero – sesta in 16’20”25.

Così gli italiani nelle batterie della 4ª giornata

200 stile libero mas

1. Martin Malyutin (Rus) 1’46”30

7. Filippo Megli 1’47”35 qualificato alla semifinale

10. Stefano Ballo 1’47”66 qualificato alla semifinale

15. Marco De Tullio 1’48”05 eliminato

36. Stefano Di Cola 1’49”81 eliminato

200 rana fem

1. Evgeniia Chikunova (Rus) 2’23”92

8. Francesca Fangio 2’25”00 qualificata alla semifinale

10. Martina Carraro 2’25”36 pp (precedente 2’25”67 del 13/08/2020 a Roma) qualificata alla semifinale

20. Lisa Angiolini 2’27”78 eliminata

34. Arianna Castiglioni 2’30”96 eliminata

50 farfalla mas

1, Szebasztian Szabo (Hun) 23”03

3. Thomas Ceccon 23”39 qualificato alla semifinale

17. Piero Codia 23”57 qualificato alla semifinale

31. Matteo Rivolta 23”96 eliminato

100 dorso fem

1. Kathleen Dawson (Gbr) 59”32

4. Margherita Panziera 59”94 qualificata alla semifinale

18. Silvia Scalia 1’01”12 eliminata

21. Carlotta Zofkova Costa De Saint 1’01”45 eliminata

4×100 mista mixed

1. Gran Bretagna 3’43”30

2. Italia 3’44”09

con Simone Sabbioni 54”25, Nicolò Martinenghi 58”11, Elena Di Liddo 57”89, Silvia Di Pietro 53”84

1500 stile libero fem

1. Simona Quadarella 16’05”60 qualificata alla finale

7. Martina Rita Caramignoli 16’20”31 qualificata alla finale

Semifinali e finali dalle 18.00

finale 200 farfalla femminile- Ilaria Cusinato

finale 100 dorso mas – Thomas Ceccon

semi 100 dorso femminile – Margherita Panziera

semi 200 stile libero mas – Filippo Megli, Stefano Ballo

semi 200 rana femminile – Francesca Fangio, Martina Carraro

semi 50 farfalla maschile – Piero Codia, Thomas Ceccon

200 stile libero femminile – Federica Pellegrini

200 rana maschile – nessun italiano qualificato

200 misti maschile – Alberto Razzetti

4×100 mista mixed – Italia