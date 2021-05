Europei di nuoto, impresa di Benedetta Pilato: nuovo record del mondo a soli 16 anni

La penultima giornata di gare agli Europei di nuoto 2021, in corso a Budapest, hanno regalato emozioni davvero intense! Dopo l’argento e il bronzo rispettivamente di Paltrinieri e Detti negli 800 stile libero ed il terzo posto di Martinenghi nei 50 rana, a far esultare l’Italia intera è una stratosferica Benedetta Pilato.

L’azzurra non ha messo al collo una medaglia nella giornata di oggi, ma ha raggiunto un traguardo incredibile: Benedetta Pilato ha stabilito il nuovo record del mondo nei 50 rana col tempo di 29″30 nelle semifinali di oggi. La 16enne di Taranto, già argento iridato a Gwangju e campionessa europea della specialità in vasca corta di cui detiene il record continentale in 28″81, diventa la più giovane primatista mondiale della storia italiana.

Le parole di Benedetta Pilato

“Oddio, non so cosa dire. Il record del mondo della King? non me l’aspettavo, volevo fare meglio di stamattina ma non pensavo così. Non voglio piangere come ogni volta“, queste le parole della giovane azzurra.