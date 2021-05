Europei di nuoto, Paltrinieri vuole un’altra medaglia: il programma completo delle gare del 22 maggio

Penultima giornata di sfide oggi alla Duna Arena di Budapest, dove sono in corso gli Europei di nuoto 2021. Oggi tanti altri italiani scenderanno in vasca per le batterie del mattino che assegneranno i pass per finali e semifinali del pomeriggio, ma tanti sono già gli azzurri che hanno un posto assicurato in finale oggi pomeriggi.

Tra coloro che lotteranno per il podio ci saranno Paltrinieri e Detti, nella gara degli 800 sl maschili, ma anche Martinenghi e Pinzuti nuoteranno in finale, nei 50 rana, così come Cusinato e Franceschi nei 200 misti donne.

Il programma delle gare di oggi, 22 maglio, agli Europei di nuoto a Budapest

Mattina

10:00 200 dorso donne batterie – Margherita Panziera

10:15 50 stile libero uomini batterie – Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano

10:27 50 farfalla donne batterie – Costanza Cocconcelli, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi

10:37 100 delfino uomini batterie – Federico Burdisso, Matteo Rivolta, Piero Codia

10:52 50 rana donne batterie – Benedetta Pilato, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Lisa Angiolini

11:02 4×100 stile libero mixed – Italia

Pomeriggio

18.00 800 stile libero uomini finale – Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti

18:12 100 stile libero donne finale

18:18 50 rana uomini finale – Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti

18:23 200 dorso donne semifinali

18:34 50 stile libero uomini semifinali

18:40 50 farfalla donne semifinali

18:48 100 farfalla uomini semifinali

18:57 50 rana donne semifinali

19:17 200 dorso uomini finale

19:24 200 misti donne finale – Ilaria Cusinato, Sara Franceschi

19:31 4×100 stile libero mixed finale