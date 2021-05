Europei di nuoto – Un argento ‘rubato’, Margherita Panziera contrariata: “non si possono fare le gare due volte”

Alla Duna Arena di Bupaest, nella giornata di ieri, un problema in corsia 8, al via della gara dei 100 dorso femminili ha costretto gli organizzatori ad annullarla, invitando le atlete a tornare in vasca, a fine giornata, dopo la staffetta che giudeva il programma di gare, per ripetere la sfida.

Se Dawon e Kameneva hanno chiuso la loro seconda gara allo stesso modo della prima, assicurandosi rispettivamente la medaglia d’oro e di bronzo, il secondo posto, che nella prima gara era andato all’olandese Touissant, nella ripetizione della sfida è andato a Margherita Panziera.

Dispiaciuta e mortificata per aver ‘rubato’ l’argento alla sua collega, Margherita Panziera si è mostrata vicina all’olandese sin dalla vasca, dove ha avuto ben poco da festeggiare.

Anche fuori dalla vasca, dopo la premiazione, l’azzurra ha affermato di non essere d’accordo con l’accaduto e che quell’argento sarebbe dovuto andare alla Touissant.

“Non sento di meritare molto questa medaglia. Non si possono fare due volte le gare. Questa medaglia dovrebbe andare a Kira Touissant. Sono contenta per il tempo, perché significa che sto lavorando bene e perché comunque mi sono fatta trovare pronta“, queste le parole di Margherita Panziera.